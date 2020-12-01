خطة للقضاء على مشكلة تسرب الطلاب من مدارس الفيوم

أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على ضرورة إعداد خطة شاملة للقضاء على مشكلة التسرب من التعليم بمدارس المحافظة المختلفة، من خلال الكشف عن دراسة الأسباب وتقديم حلول منطقية تُساهم في القضاء على المشكلة بشكل نهائي.

كما شدّد وكيل وزارة التربية والتعليم، في توجيهاته، اليوم، على ضرورة تطبيق معايير الجودة بمختلف المدارس، من أجل تحقيق عملية تعليمية جيدة في مدارس الفيوم، مع التأكيد على زيادة أعداد المدارس المستهدفة إلى 300 مدرسة خلال العام الدراسي الجاري.

ولفت وكيل الوزارة خلال اجتماعه مع مديري الإدارات التعليمية، ومديري المراحل ورؤساء الأقسام بالمديرية، والإدارات التعليمية، إلى الإستعانة بمنصة التعليم المصري الجديدة للعام الدراسي الجديد https://eduhub.moe.gov.eg.

وأوضح أنّ الوزارة تتيح منصة التعليم المصري عبر شبكة الانترنت، وتتضمن كل المعلومات المطلوبة عن الوسائل التعليمية المتاحة للطلاب في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وكيفية استخدامها لتحقيق أكبر استفادة من العملية التعليمية، كما تعتبر بمثابة دليل شامل للعام الدراسي الحالي.

في سياق متصل، طالب محمد عبدالله، وكيل المديرية، بضرورة التوعية الشاملة لجميع الطلاب والمعلمين بالمدارس للحد من الإصابة بفيروس "كوفيد 19" المستجد والشهير بـ"كورونا"، مشيرًا إلى ضرورة تعقيم الفصول وقاعات رياض الأطفال بصفة مستمرة، كما أشار إلى إعداد تقرير عن الفراغات بالمدارس على مستوى المحافظة.