محمد عبدالحليم: النقابة لم تقصر معي في شيء وسأظهر في دراما رمضان 2021

قال الفنان محمد عبدالحليم، إن صورته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جعلت الكثير من الفنانين زملاؤه يتواصلون معه، حتى أن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، حاول الاتصال به أكثر من مرة للاطمئنان عليه، لكنه لم يرد من كثرة الاتصالات التي تلقاها منذ انتشار الصورة.

وأضاف "عبدالحليم"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد شردي، نقيب الممثلين، أرسل لي سيارة خاصة، من أجل أن أذهب إلى النقابة، حاول التواصل معي ليطمئن علي، ولم أرد عليه من كثرة الهواتف، ومن ثم أرسل له سكرتير النقابة المسؤول عن الصحة بالنقابة بسيارة خاصة، وطلب منه إن يقابل أشرف زكي، وقابله واطمئن عليه، وأبلغ الحقيقة إلى الصحفيين المتواجدين في النقابة وقتها.

النقابة لم تقصر معه في أي شيء، ولم يقصر النقيب معه، ويوفر له كل ما يريد، موضحًا أن النقابة قامت بعمل عمليتين جراحيتين على نفقتهم بدون اي مشاكل أو تقصير منهم،

وشدد على أنه متعجب للغاية من انتشار صورته بشكل كبير، واعتقاد الكثيرين أنه يحتاج إلى المال أو غيره، "أنا الحمد لله كويس وسليم، والنقابة مقصرتش معايا خالص، والحمد لله حالتي المادية كويسة جدًا"

الميزة الوحيدة التي وجدتها في تلك الأزمة، وانتشار وتداول الصورة بشكل واضح واضحة بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هي محبة المواطنين والمشاهدين له، "ده اللي أنا كسبته من ورا الأزمة كلها، والحمد لله أنا حسيت بحب كبير جدُا من الناس".

وأشار إلى أنه سيظهر في رمضان 2021، في مسلسل جديد، اتفق عليه في الأيام القليلة الماضية، وسيبدأ خلال الفترة المقبلة التصوير.