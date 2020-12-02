صلاح عبدالله: رغم نجاحي "سنبل بعد المليون" الناس معرفتنيش في الشارع

قال الفنان صلاح عبدالله، إن أهم أدواره الدرامية وأكثرها قربًا من قلبه، عدة أعمال يأتي في مقدمتها "سنبل بعد المليون"، لكونه أول ظهور له على التلفزيون، "كان نفسي أمي تشوفني في التلفزيون لكنها ماتت قبل أول أدواري على شاشة التلفزيون ولهذا السبب أهديت لها التكريم"، وذلك خلال حواره في برنامج " كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على "ON".

وأضاف "عبدالله"، أنه عندما نُشرت له أول صورة في صحيفة "جريت على أمي وقولولتها يا ماما أنا أهو، بصت لي كده وقالت لي إنت بتمثل فين يابني؟"، موضحًا أنه بهذه المناسبة قام بكتابة "زغرطي ياما وزغرطي ولفي وإحكي للجيران.. كرموني نشروا صورتي في الجرايد وبيبعوني في الميدان".

وحول أهمية دور السنيد وكونه رقم 2، قال الفنان صلاح عبدالله، إنه لا تضايقه فكرة السنيد، "فيه إستيفان رستي كان دوره كتير كده ونماذج أخرى لما جت تقوم بدور البطولة مانجحوش".

وواصل: "مسلسل سنبل بعد المليون كان البداية وقتها نجحت جداً وإفيهاتي فضلت معلمة مع الناس لكن المشكلة اللي أزمتني نفسياً إن الناس لما كانت بعدها بتشوفني في الشارع مايعرفونيش".