الديهي: الدولة هدفها تحسين منظومة الخبز خلال الفترة المقبلة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كان هدفه تحسين مستوى رغيف العيش.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، الثلاثاء، أن الاجتماع تناول تطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها حوالى 28 ألف مخبز، ومخطط الوزارة لرفع كفاءتهم، وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتابع: "الرئيس وجه بالإسراع بالخطوات التنفيذية لتحديث كل جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، أخذًا فى الاعتبار تعامل هذه المنظومة الحيوية مع قطاع عريض من المواطنين، مما يستلزم ضمان الصحة الغذائية وتحسين جودة الانتاج واستخدام الطاقة النظيفة".

وذكر الإعلامي أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تناول كيفية تطوير صناعة الألبان في مصر.

وألمح أن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لإنشاء تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.

وذكر "الديهي"، أن الرئيس وجه بتحمل الدولة تكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها 50 ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى جانب آخر أوضح الإعلامي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه وزير الري بمجموعة من المشروعات الهدف منها توفير المياه، وذلك لسرعة الانتهاء من مشروع المليون ونصف مليون فدان، لافتا إلى أن الرئيس وجه أيضا بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في منظومة الري، وذلك لتعظيم المردود الاجتماعي والتنموي لأهالي المنطقة.