الديهي: من لا يؤمن بوجود مؤامرة على مصر فهو جزء منها

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مجموعة من المرتزقة والعملاء يهاجمون مصر في هذا التوقيت بحجة حقوق الإنسان، وأنه منذ شهرين سمع أصوات بدأت تعلو، فلابد أن ننتبه لما يحاك لنا، لافتًا إلى أن هؤلاء خرجوا من صناديق القمامة لمهاجمة مصر.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة القلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هؤلاء الذين يتاجرون بالدين تعاونوا مع أجهزة استخباراتية للهجوم على مصر، "ومن لا يؤمن ومن لا يرى أن هناك مؤامرة على مصر فهو جزء منها".

الديهي:الجيش المصري رمانة الميزان في منطقة الشرق الأوسط

وسلط الديهي الضوء على ختام المناورة "سيف العرب" بقاعدة محمد نجيب العسكرية، والتي شاركت فيها 6 دول عربية، واصفًا إياها بـ"مستوي تدريب رائع".

وأضاف أن قوة الجيش مرتبطة بالتدريب الدائم، وأن الجيش المصري رمانة الميزان في المنطقة، والفريق محمد فريد ورؤساء أركان القوات المسلحة العرب شهدوا المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "سيف العرب".

الديهي: ما يقوم به الجيش خلال الفترة الماضية غير مسبوق

وأوضح أن القوات المسلحة هي الأداة الأهم في يد الدولة المصرية، فمصر دولة كبيرة والجيش المصري هو الأكبر في المنطقة، مؤكدًا أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك مجموعة وحزمة من المناورات مع الدول الشقيقة والصديقة لرفع كفاءة الجيش المصري.

وأشار إلى أن الهدف من هذا التدريب الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد، فما يقوم به الجيش خلال الفترة الماضية غير مسبوق، موضحًا أن ما يقوم به الجيش يمثل تنوعا بين المدارس العسكرية العالمية، وهؤلاء مخلصين يقدمون أرواحهم فداء لمصر.