الديهي يُشيد ببيان مصر وإيطاليا بشأن "ريجيني": علاقتنا مع روما راسخة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على البيان المشترك بين نيابة جمهورية روما بإيطاليا والنيابة العامة المصرية، حول واقعة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني فى القاهرة عام 2016، فذكر أن هذا البيان بمثابة إغلاق لهذه القضية، كما أن العلاقات المصرية الإيطالية راسخة ولا يمكن أن يعكرها أفراد.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN"، أن ما حدث هو أخطاء فردية غير مؤسسية، فمصر دولة مؤسسات وكذلك إيطاليا، وسيستمر الطرفان في التعاون، وستستمر العلاقات المصرية الإيطالية التجارية على المستوي التجاري والسياحي.

وأوضح الإعلامي، أن هناك معارك مشتركة بين الطرفان كالإرهاب والهجرة الغير الشرعية لم ننتهي منها مضيفا أن أهل الشر يحاولون إشعال الفتنة بين الطرفين.

الديهي: القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي، أن ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني مصر تقره، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، على ذلك خلال لقائهما اليوم الاثنين بقصر الاتحادية، فالقضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشددا على دعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية.

وأوضح الديهي، أن مصر مستمرة في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه، كما أن مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، مضيفا أن التحركات المصرية دائماً ما تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية.

الديهي عن "تطوير ميدان التحرير": هذا المنظر ليس في باريس ولا لندن

وعلى جانب آخر، عرض الإعلامي، صورة رائعة لميدان التحرير بعد تطويره من قبل الحكومة، معلقًا: "ميدان التحرير، يعبر الأن عن الجمال والرونق، فهذا المنظر ليس في باريس ولا لندن، يد الدولة امتدت إلى التعمير بعد أن كان هذا الميدان مصدرا لتخريب مصر"، موضحًا أنه تم طلاء جميع المباني في الميدان بلون موحد، وهذه الأضواء صيغة بعناية، فهذا هو ميدان التحرير يستقبل الزائرين وأصبح مكانا نفخر به.