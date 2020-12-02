ناقدة سينمائية: السبكي قدم عددا من الأفلام الجيدة رغم كل ما يقال عنه

قالت ماجدة موريس، الناقدة السينمائية، إن مصر نجحت في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعدد من المهرجانات، لافتة إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سيسير على نفس النهج، حيث أن به 20 فيلما عرض عالمي أول، بالإضافة إلى عرض 83 فيلما من 43 دولة.

وأضافت ماجدة موريس، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن بعض المنتجين ابتعدوا عن صناعة السينما، وبعض المنتجين الجدد يبحثون عن الربح، لافتة إلى أن "السبكي" قدم عددا من الأفلام الجيدة رغم كل ما يقال عنه.

وأشارت الناقدة إلى أن البحث عن الفيلم المصري الجيد مشكلة تواجه المهرجانات المصرية نفسها، موضحة أن المهرجانات تخلق مساحات جيدة للفن ولصناعة السينما، مطالبة الدولة بإعادة النظر إلى السينما.

وفي نفس البرنامج، قال الكاتب زين خيري شلبي، إن إقامة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال جائحة كورونا، يثبت أنه مهرجان كبير بحجم الدولة المصرية، لافتاً إلى أن المهرجان بقوم بعرض أعظم الأفلام التي عرضت بدول العالم.

وأوضح أن صناعة السينما والمهرجانات تأثرت كثيرا بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن البعض يتعامل مع السينما بجانب من الاستهتار.

ونوه بأننا نجد صعوبة في وجود أفلام مصرية جيدة للمشاركة في المهرجانات، مشيراً إلى أن الأفلام التي تشارك في جائزة الأوسكار من الدولة المصرية هي أفلام مستقلة.

وأشار "شلبي"، إلى أن المهرجانات تمنح فرصة لمحبي وصناع السينما بمشاهدة الأعمال العالمية، حيث أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يتيح فرصة لرؤية 16 فيلم عرض عالمي أول بالمسابقة الرسمية، وهذا يدل أنه مهرجان كبير وله أهمية عالمية.