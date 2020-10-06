تمزيق لافتات انتخابية لمرشح في الباجور.. و"السبكي" يتهم منافسيه

أكد الدكتور أحمد السبكي المرشح المستقل لعضوية مجلس النواب عن دائرة الباجور بمحافظة المنوفية، أن ملصقات الدعاية الانتخابية ولافتات تم تمزيقها وإتلافها من قبل مرشحين منافسين داخل الدائرة بلغ عددها أكثر من 20 لافتة انتخابية في العديد من القرى.

وأضاف "السبكي" في بيان له، "أنه لمن المؤسف أن نرى بعض الممارسات غير المسؤولة في التنافس الانتخابي، والتي تخالف كل الأعراف والقيم الأخلاقية والمجتمعية وكل مبادئ التنافس الشريف والنزيه، حيث يظهر وبشكل لافت للنظر التعدي على ملصقاتنا الدعائية بالتمزيق والتخريب المتعمد في كثير من الأماكن".

وتابع: "وإننا نؤكد على التزامنا الكامل بميثاق الشرف الأخلاقي في خوض جولة تنافسية شريفة، فالغاية هي خدمة الناس ليس لتأجيج صراعات، وأدعو الجميع إلى الالتزام بهذا الميثاق، لترسيخ ثقافة ومبادئ التنافس الحر الشريف وللحفاظ على أواصر العلاقات بين الجميع".

وأكد "السبكي" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن "الهدف من تلك الممارسات الخاطئة هي محاولة من قبل بعض المرشحين وأنصارهم في جذبي إلى منطقة حرب بين مرشحين وهذا غير مقبول ولن ألتفت إليها"، مؤكدا أن تلك الوقائع القديمة تسيء إلى دائرة الباجور العريقة، مشددا على أن النجاح في الانتخابات لا يعتمد على الدعاية الانتخابية فقط.

وشدد المرشح على أن دائرة الباجور من أقوى الدوائر الانتخابية ليس في المنوفية وحدها وإنما على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الحرب بين المرشحين أمر طبيعي ولكن في حدود الاحترام المتبادل وعدم التجاوز بين الجميع، مطالبا جميع المرشحين بضبط النفس وعدم الإقدام على تلك التصرفات التي تدمر روابط العلاقات بين الجميع.

وشهدت دائرة الباجور الانتخابية في محافظة المنوفية، إعلان 22 مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب عن الدائرة والتي تشهد تواجد امرأة واحدة فقط بين المرشحين، ومن بين أقوى المرشحين محمود البرعي مرشح حزب مستقبل وطن، ونور ناشي عن حزب الشعب الجمهوري، بالإضافة إلى الدكتور أحمد السبكي الصيدلي الشهير، والعميد عادل الصعيدي، ورحل الأعمال عادل لبيب.

كما شهدت كشوفات الناخبين في دائرة الباجور والحاصلة على مقعد واحد فقط، مفاجأة من العيار الثقيل بعدم ترشح معتز الشاذلي نجل السياسي الكبير كمال الشاذلي، ما أثار علامات استفهام وتساؤلات كثيرة من المواطنين عن سبب عدم تقديمه أوراق ترشحه.

وشملت قائمة المرشحين في دائرة الباجور كلا من، محمود البرعي مستقبل وطن رمز الكتاب، نور ناشي، عن حزب الشعب الجمهوري رمز الصاروخ، محمد سعيد عفيفي رمز الحصان مستقل، أحمد رزق الصقر، عادل الصعيدي رمز الأسد، مشيرة همام رمز الفراشة، محمد عادل علي ساعة اليد، عادل لبيب رمز الكف، أنور خاط الشمعة، والدكتور أحمد السبكي رمز المدفع .