أسوان تطلق 2021 لذوي الاحتياجات الخاصة.. والمحافظ: ضمان حق وتخفيف هموم

يخصص العالم يوم 3 ديسمبر من كل عام، ليكون يوما عالميا لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما أقرته من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1992، وسيكون مختلفًا في العام المقبل على أهالي محافظة أسوان، خاصة بعدما أعلنت المحافظة أنّ 2021 سيكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة.

وصدرت توجيهات بمراعاة احتياجات ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة عند تنفيذ المشروعات، وذلك في أثناء اجتماع اللجنة الاستشارية لشؤون الإعاقة.

محافظ أسوان: تنظيم أسوان احتفالية كبيرة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

وتعليقًا على هذا الشأن، قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنّ المحافظة حريصة للغاية على تلبية طلبات ذوي الإعاقة وإسعادهم دائمًا، وعليها تنظيم أسوان احتفالية كبيرة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، بمشاركة الجهات المختصة بتقديم الخدمات لهم، مع إقامة معرض للحرف والمنتجات البيئية، إضافة للعروض الفنية.

وأضاف عطية، أنّه كلف المديريات الخدمية بتقديم الإمكانيات والتسهيلات الممكنة، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة ذوي الهمم وتخفيف أعباءهم، مع الأخذ في الاعتبار التدقيق في الكشف الطبي الخاص بتحديد درجة الإعاقة حتى لا يتم الحصول على المستندات المتعلقة بذلك دون وجه حق لمن لا يستحق.

عطية: تدشين قاعدة بيانات دقيقة لهم من أجل حصولهم على حقوقهم

وأشار محافظ أسوان إلى أنّه سيتم فتح الباب أمام متوسطي الإعاقة للتقديم للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، في يناير المقبل، عقب انتهاء التظلمات لمرحلة الإعاقة الشديدة والمتعددة خلال الفترة الماضية.

وأكد أنّه جار حصر شامل لجميع المواطنين من ذوي الإعاقة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضم المعلومات، من أجل حصولهم على حقوقهم والخدمات المختلفة بعدالة ومساواة وبما يتناسب مع مطالبهم وطموحاتهم.

ويهدف اليوم العالمي لذوي الإعاقة، إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع، لضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي بإدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.