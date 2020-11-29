محافظ أسوان يخاطب التضامن لحل مشكلة مديونيات دور رعاية البنين والبنات

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، صرف دعما ماليا عاجلا، ومواد غذائية من المحافظة لدار رعاية البنين ودار رعاية البنات، من أجل تلبية الاحتياجات والمطالب الضرورية للأبناء والبنات المقيمين فى الدارين، والعمل على توفير كل أوجه الرعاية المعيشية والإجتماعية والترفيهية لهم، فضلاً عن مخاطبة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم اللازم، لإنهاء مشكلة المديونيات المطلوبة من جهات المرافق والتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك أثناء جولة مفاجئة للمحافظ، لهذه الدور، وذلك بعد ورود شكاوى عن ضعف الإيرادات، وقلة الدخل المنصرف على الخدمات المقدمة داخلها، حيث أبدى استيائه من الإهمال والتقصير فى أعمال النظافة العامة والعشوائية، ووجود أعطال فى الأجهزة المختلفة، التى تحتاج إلى التكهين الفوري، موجها بدعم أماكن الإقامة لدار البنين بكورنيش النيل، بشاشة تليفزيونية 49 بوصة على نفقة المحافظة، بدلاً من التليفزيون القديم فى الدور الأرضى، لإضافة الجانب الترفيهى للمقيمين فيها، تجنباً لتعرضهم للبرد القارس أثناء فترة الشتاء.

كما أمر أشرف عطية، بتقديم رئيس مدينة أسوان ومديرى الصحة والشباب والرياضة والحدائق، للدعم اللازم لإزالة المخلفات والقمامة أولاً بأول، وأيضاً إزالة أى إعلانات دعاية أو تقنينها لتكون مورد دخل إضافى، بجانب إعادة تأهيل الحدائق والمسطحات الخضراء، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الملعب الرئيسى، ودعمه بالمستلزمات الرياضية، وأيضاً توفير ترابيزة تنس طاولة بمشتملاتها، لإعطاء الفرصة كاملة أمام مزاولة كافة الأنشطة الرياضية، وهو الذى يتوازى مع الكشف الطبى الدورى لهم.

وكلف رئيس المدينة ورئيس قطاع كهرباء أسوان، بعمل مدخل من بلاط الإنترلوك لدار رعاية البنات بطريق السماد، علاوة على رفع إحدى الكابلات الكهربائية التى يمكن أن تتسبب فى حدوث أضرار أو إصابات محتملة، وفى نهاية جولته بدارى رعاية البنين والبنات، أعطى المحافظ توجيهاته لمدير التضامن الإجتماعي، بعرض كل المشاكل والمقترحات، من أجل سرعة اتخاذ الإجراءات، وتلافى أوجه القصور لخلق مناخ إنساني واجتماعي مناسب للمقيمين بها.