البث المباشر وحضور الأفراح.. أساليب جديدة لمرشحي الدائرة الثانية بدمياط

شهدت دائرة كفر سعد، تنافسا شرسا بين المرشحين الأربعة الذين يخوضون جولة الإعادة بالدائرة الثانية "كفر سعد" في دمياط، قبيل ساعات من الصمت الانتخابي، حيث لجأ المرشحون إلى أساليب مبتكرة كالبث المباشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إلى جانب حضور الأفراح والمناسبات.

ونظم مؤيدو الدكتور "محمود نجيب مشعل" نائب مدير معهد الأورام وابن قرية "ميت الخولي عبد الله" دائرة مركز الزرقا مسيرة بالسيارات جابت شوارع الدائرة حيث حمله مؤيدوه على الأعناق و أشعلوا الشماريخ .

فيما نظم الدكتور محمد الجيوشي الذي يخوض جولة الإعادة أمام منافسه وابن مهنته الدكتور محمود نجيب مشعل، على المقعد الفردى مستقل، مؤتمرا بقرية "تفتيش السرو" بحضور شباب ورجال القرية.

وأجرى النائب أبو المعاطي مصطفي، ابن "ميت أبو غالب" جولة انتخابية قبيل الصمت الانتخابي شملت قرى "التوفيقية و الوسطاني والغنيمية والعزازمة وشرباص مدينة السرو" التقى خلالها المواطنين على المقاهي وفي محلات البقالة والحلاقة والصيدليات ومحلات بيع الخضر والفاكهة والمخبوزات، وتحدث معهم عن برنامجه الانتخابي واستمع إلى مشاكلهم كما حرص أبو المعاطى على حضور الأفراح وتقديم التهاني كما استخدم البث المباشر على صفحات التواصل الاجتماعي لنقل جولاته الانتخابية والتواصل مع المواطنين.

ونظم حسن عبد الوهاب، نقيب الفلاحين الذي يخوض جولة الإعادة أمام النائب البرلماني أبو المعاطى مصطفي، على المقعد الفردى مستقل، مسيرة انطلقت من أمام المقر الانتخابي بتفتيش كفر سعد جابت شوارع الدائرة فيما اعتلى "عبد الوهاب" سيارة "ربع نقل" وجاب شوارع الدائرة التي تضم مراكز كفر سعد مسقط رأس المرشح وفارسكور والزرقا ومدينة السرو .