انتظام العمل بميناء دمياط: استقبل 5 سفن وغادرته 5 آخرين

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 سفن بضائع عامة، بينما غادرته سفينة حاويات، و5 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 12 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12645 طنا، تشمل 900 طن كسب صويا، و9690 طن رمل، و1200 طن يوريا، و855 طن ملح.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17285 طنا، تشمل 10314 طن قمح و600 طن ذرة و1850 طن حديد و2090 طن صودا و853 طن خشب زان و729 طن أبلاكاش و249 طن جرارات. ‎

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 43 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطا وطماطم وبسلة وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (بصل وسمسم وبرسيم وكركدية وفول سوداني) وفواكه (بلح ورمان وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية وإسبانيا وسلوفينيا وهولندا وإندونسيا وبلجيكا وإستراليا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 229 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 472 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129178 طنا.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16152 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2664 طن قمح، متجهين إلى صوامع كفر الشيخ، في حين بلغت بلغت حركة تداول الشاحنات 3664 شاحنة منها 526 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 27878 من البضائع العامة.