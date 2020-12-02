سقوط أمطار خفيفة على مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي

شهدت مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي، سقوط أمطار خفيفة، صباح اليوم، امتدت حتى مدينة السلوم غربا على الحدود الغربية للبلاد، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارىء تحسبا لأي تداعيات محتملة.

وتشكلت غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة مطروح، وغرفة عمليات بكل مجلس مدينة، لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة وسواحل مصر الشمالية.

ووجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إلى التعامل السريع مع تجمعات المياه، وسرعة سحب المياه من الشوارع وعلى الطريق الدولي الساحلى لتيسير الحركة المرورية والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومتابعة الرد على أية بلاغات.

وانتقلت فرق الطوارئ بشركة مياه مطروح إلى أماكن تجمعات مياه الأمطار في عدد من شوارع المدينة لمتابعة جهود سحب وتصريف المياه المتراكمة، كما كثفت مراكز ومدن المحافظة جهودها لمواجهة موجة الطقس السيئ وتداعياتها على الطريق الدولي الساحلى، "مطروح - الإسكندرية".

وشدّد محافظ مطروح على المراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وتغطية أسلاك الكهرباء حفاظا على أرواح المواطنين، مع تكثيف جهود سحب مياه الأمطار عبر الدفع بسيارات الكسح وتسليك شنايش تصريف المطر فى الشوارع والميادين.