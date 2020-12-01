مركز التنبؤ: أمطار متوسطة على أقصى السواحل الشمالية الغربية غداً

أكد مركز التنبؤ التابع لوزارة الموارد المائية والري، أنه من المتوقع سقوط أمطار قد تكون متوسطة على أقصى السواحل الشمالية الغربية غداً الأربعاء.

وأضاف أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية اليوم الثلاثاء، فيما تشير التوقعات على سقوط أمطار قد تكون متوسطة على أقصى السواحل الشمالية الغربية الخميس المقبل.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع نهاية الإسبوع الماضي على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة ادارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المصارف خلال موسم الأمطار.

وأعلن الوزير اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري مركز التنبؤ بفيضان النيل عام 1992 والذى يقوم بإستخدام المعلومات المتاحة عن هيدرولوجية النهر والقياسات الهيدرولوجية، والمتيورولوجية لتقدير كميات وتوزيعات الامطار على مناطق حوض النيل ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائى الواصل إلى السد العالى كما يقوم المركز بدراسة بدائل تشغيل السد العالى للوصول إلى السياسة المثلى لإدارة الموارد المائية والحد من مخاطر الفيضان والجفاف، ويقوم المركز بمتابعة يومية لحالة الطقس والامطار على مصر وحوض نهر النيل الى جانب دراسات التغيرات المناخية وتاثيرتها على مصر ودول حوض النيل والمنطقة العربية.