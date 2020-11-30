أمطار خفيفة وشبورة مائية في الصباح.. الأرصاد توضح توقعات طقس 72 ساعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، في الفترة من 1- 3 ديسمبر، وهي من يوم الثلاثاء، حتى الخميس.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، تكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، بينما ليلا يكون الطقس بارد، وتتكون في الساعات الأولى، شبورة على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

بينما على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يكون الطقس دافء نهارا، مائل للبرودة ليلا، ويكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة على السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وتتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية من الوجه البحري، ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

بينما يوم الخميس، الطقس على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا بارد ليلا، وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، بينما يكون الطقس دافء نهارا على باقي الأنحاء، مائل للبرودة ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، ولا توجد أي فرص لسقوط الأمطار.

وفيما يلي، بيان بتوقعات درجات الحرارة على كل الأنحاء خلال الـ72 ساعة المقبلة.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 1 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 2 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

درجات الحرارة يوم الخميس 3 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.