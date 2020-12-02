لو مش هتقدر تدفع المصروفات الدراسية.. "المدارس الخاصة" توضح الحل

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنه إذا تعرض ولي أمر أي طالب بمدرسة خاصة لظروف قهرية حقيقية تمنعه من سداد المصروفات الدراسية سواء التي تتعلق بالعام الدراسي الماضي أو القسط الأول من العام الدراسي الحالي، مع انتهاء المهلة الأخيرة، عليه التوجه إلى إدارة المدرسة التابع لها الطالب وعرض ظروفه عليها.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموعد الأخير لسداد المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الماضي 2019/2020 هو 15 من نوفمبر الماضي، أما القسط الأول من مصروفات العام الدراسي الحالي 2020/2021 كانت نهاية المدة أول أمس الاثنين 30 نوفمبر، على أن يتم إنذار ولي الأمر المتخلف عن سداد القسط الأول مرتين على مدار الشهر الحالي، وفي حال استمرار عدم دفعه للمصروفات يتم رفع اسم الطالب من المدرسة وتحويله إلى مدرسة حكومية، مع التزام ولي الأمر بدفع كافة المبالغ المستحقة عليه.

وأضاف "بدوي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه مع توجه ولي الأمر وشرح الأسباب أو الظروف القهرية الكاملة التي يمر بها والتي تمنعه عن سداد المصروفات إلى إدارة المدرسة وإثبات حقيقتها، المدرسة تُراعي ظروف ولي الأمر وتتفق معه على تقسيط المبلغ المالي المستحق عليه أو إعطائه مهلة أخرى للسداد.

وأكد "بدوي" أن المدارس الخاصة تقف بجوار مصلحة الطالب وولي الأمر في حالة الظروف الاستثنائية، وفي نفس الوقت ليس من مصلحة المدرسة تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية، على أن يلتزم أولياء الأمور بسداد الأقساط والمبالغ المستحقة عليهم لأن المدارس الخاصة تتحمل نفقات كبيرة خلال العام الدراسي الاستثنائي الحالي.

وأشار "بدوي" أن إعلان وزارة التربية والتعليم عن المهل الأخيرة لسداد المصروفات الدراسية، ساعد في زيادة إقبال أولياء الأمور على سداد المبالغ المستحقة عليهم، بعدما كان البعض منهم غير متجاوب قبل ذلك.