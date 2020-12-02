التحفظ على 30 قطعة سلاح ومخدرات في حملة أمنية بسوهاج

تواصل الأجهزة الأمنية في سوهاج، حملاتها المكثفة لضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وتعقب مطلقي الأعيرة النارية بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب، وتجار المواد المخدرة، وتمكنت الحملات، اليوم، من التحفظ على 30 قطعة سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عيد الحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وجرى ضبط 30 قطعة سلاح "2 بندقية آلية، 8 بنادق خرطوش، 2 طبنجة عيار 9 ملي، 16 فرد روسي صناعة محلية، و2 فرد خرطوش".

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، أسفرت الحملات عن ضبط 37 تذكرة "شابوا" زنة 150 جراما بحوزة "صلاح.ع.ح" 50 عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم بمركز البلينا، أثناء استقلاله سيارة ملاكي وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز طهطا من ضبط "محمد.ا.ع" 30 عامًا، حاصل علي دبلوم، "احمد.م.ا" 30 عامًا، حاصل علي دبلوم، ويقيمان بمركز طهطا وبحوزتهما 270 جراما من الحشيش، إلى جانب التحفظ على 9 قطع من جوهر الحشيش المخدر زنة 120 جراما بحوزة "عثمان.م.ع" 25 عامًا، عامل ومقيم بمركز البلينا، فضلا عن ضبط 5 قطع لجوهر الحشيش "50 جراما" بحيازة "أحمد.ف.ا" 23 عامًا، عامل ومقيم بمدينة جرجا، وبمواجهته اعترف بحيازتهما للمضبوطات بقصد التعاطي، وحررت المحاضر اللازمة للمتهمين، وأخطرت النيابات المختصة.