التحفظ على 27 قطعة سلاح وكمية من المواد المخدرة في حملة بسوهاج

واصلت الأجهزة الأمنية في سوهاج، حملاتها المكثفة لضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، واسفرت الحملات عن ضبط 27 قطعة سلاح وكمية من المواد المخدرة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، أسفرت عن ضبط 2 بندقية آلية و8 بنادق خرطوش، و15 فرد روسي محلي الصنع، و2 فرد خرطوش محلي الصنع.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز أخميم من ضبط "عمر.ا.ا" 25 عامًا، عاطل ومقيم بمركز أخميم والمسجل معلومات، اتجار في المواد المخدرة وبحوزته 20 قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن 100 جرام و7 تذاكر من مادة "الشابو" المخدر، زنة 25 جرام.

كما تم ضبط 25 قطعة من مادة الحشيش المخدر زنة 200 جرام وسلاح ابيض "مطواة" بحيازة "حامد.ا.ز" 31 عامًا، عاطل ومقيم قسم بدائرة مركز شرطة أول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 35 قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن 150 جراما، 6 اقراص ترامادول المخدر بحوزة "محمد.ا.ص" 23 عاما عامل ومقيم بمركز أخميم، وتم ضبط 5 قطع من مادة الحشيش المخدر زنة 150 جراما بحوزة "محمد.ف.م" 30 عاما حاصل علي دبلوم ومقيم قسم جرجا.

حررت المحاضر اللازمة للمتهمين وباشرت النيابات المختصة التحقيقات، وكلف مدير أمن سوهاج، إدارة البحث الجنائي باستمرار الحملات الأمنية بشكل مكثف لضبط حائزي الأسلحة الغير مرخصة.