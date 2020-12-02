آخر كلام.. فواتير الكهرباء دون رسوم نظافة في يوليو المقبل

بدأت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية الالتزام بإصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجلا بها رسوم نظافة في شهر يونيو 2021 تنفيذا للمادة 34 من القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصداره ونشرته الجريدة الرسمية في 15 من شهر أكتوبر الماضي في عددها رقم 41 مكرر ب رسوم النظافة الجديدة على المنشآت السكنية وباقي المنشآت.

تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

كان مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة في 18 من شهر أغسطس الماضي على المادة المنظمة لرسوم النظافة الشهرية التي سيدفعها المواطن نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والتي أبقت على الحد الأدنى لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه لمراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن على أن ترتفع الرسوم للفئات القادرةوفقا لشرائح بحد أقصى 40 جنيها مع إعفاء دور العبادة من أداء الرسم.

تحصيل الرسوم سواء بنفسها أو بواسطة الغير

ويتم تحصيل رسم شهري نظير أداء وحدات الادارة المتكاملة للمخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات المبينة والأراضي الفضاء، التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة.

رسوم النظافة الجديدة على المنشآت السكنية

تضمنت المادة 34 من القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصداره، ونشرته الجريدة الرسمية في 15 من شهر اكتوبر الماضي، في عددها رقم 41 مكرر ب، رسوم النظافة الجديدة على المنشآت السكنية، وباقي المنشآت.

تحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات

وقالت "المادة": "تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات، والمركز، والمدن، والأحياء، والقرى، وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة غيرها، بتحصيل رسم شهير نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية، والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام القانون، وفقا للآتي:

رسوم التحصيل

- من جنيهين إلى 40 جنيها شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.

- من ثلاثين جنيها إلى 100 جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

- بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

- بما لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريا، بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

- تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم.

- تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

وحسب "المادة" فإنه يصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

طرق تحصيل الرسوم

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقداً بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من تنبيه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت الموجودة في البندين رقم 3 و4 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية.

مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم.