"تعليم دمياط": 167 إصابة و8 وفيات بكورونا بين المعلمين والطلاب

حصلت "الوطن" على تفاصيل إحصائية أعدتها مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط حول أعداد الإصابات والوفيات والمتعافين من فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين منذ بدء الدراسة حتى أواخر نوفمبر.

وكشفت الإحصائية إصابة 5 طلاب و162 معلما ومعلمة وفقا للتقارير الطبية المقدمة للمديرية التي أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وبلغت نسبة الشفاء وفقا للإحصائية تعافي 3 طلاب و 118 معلما ومعلمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 وفيات بين المعلمين، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة واحدة بين الطلاب المصابين.

وفي وقت سابق، شدد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي ودوري، إلى جانب الالتزام بقواعد التباعد الإجتماعي واستخدام الكمامات، والتهوية الجيدة، وترصد الوباء، واكتشاف أية حالات بشكل مبكر، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأشار عثمان إلى أن محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، وجّهت إلى توفير وتهيئة بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين، والتنسيق مع المحليات والصحة والأمن، لمنع تواجد الباعة الجائلين، وإزالة أي تراكمات للقمامة بمحيط المدارس، وتوفير أجواء ملائمة للدارسة مع تقليل الكثافات.

وشددت المحافظ في أكثر من مناسبة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، في وقت سابق، إلغاء تكليف مدير إحدى المدارس بالمحافظة، وإحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية، لتهاونه في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.