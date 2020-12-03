3 خطوات لتفعيل البطاقة التموينية.. اعرفها

تستعرض "الوطن"، الخطوات التي يقوم بها المواطن في حال تفعيل البطاقة التموينية، إلكترونيا على موقع إدارة دعم مصر.

الدخول على الموقع، ثم اختيار خانة تقديم طلبات تفعيل البطاقة التموينية، وتظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، والتي تتطلب اختيار المحافظة.

يظهر اسم صاحب البطاقة، ويتم طلب إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة، ويتم اتباع الخطوات المطلوبة لكيفية تفعيل البطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية التي تقدم خدمات متنوعة للجمهور خاصة بالتموين من تفعيل بطاقة تموين وضم أفراد الأسرة أو الفصل الاجتماعي وخطوات النقل من محافظة لأخرى وإصدار بطاقة تموين جديدة، وإصدار بدل فاقد للبطاقة وبدل تالف لبطاقة التموين، لتيسير هذه الخدمات على الجمهور.

ويتم اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى

- الاسم الرباعي.

- صلة القرابة.

- عدد الأفراد.

- رقم البطاقة التموينية.

- المحافظة.

- المديرية.

- الإدارة التموينية.

- مكتب التموين.

الخطوة الثانية

- تعديل البيانات.

- عرض البيانات السابقة.

- اختيار المحافظة.

- رقم الشقة.

- الدور.

عرض البيانات الجديدة.

- اختيار المحافظة.

- رقم الشقة.

- الدور.

الخطوة الثالثة

- طريقة السداد.

- السداد بالبطاقات.

- شبكات التحصيل.

طريقة الاستلام:

يتم الاختيار عن طريق الشحن إلى المنزل أو الإرسال إلى أقرب مكتب تموين.

ثم يتم إرسال كود تحقق على الهاتف الخاص بالمواطن، ويتم إدخاله.

وكشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد لبطاقات التموين متوقفة منذ 10 سنوات، موضحا أن المتقدمين لإضافة المواليد نحو 6 ملايين طفل جديد، موضحا أن الدولة لا تستهدف تقليل فاتورة الدعم بل تسعى لزيادة المستفيدين من الخبز والتموين.

وأشار إلى أن الوزارة تنتظر في الفترة المقبلة إتاحة السيولة المادية المناسبة وسيتم إضافة المواليد للأكثر احتياجا ثم الأقل والأقل بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة، وإذا كان عدد أفراد البطاقة 4 أفراد في الأساس لن يتم زيادة مواليد، موضحا أنه لا موعد حتى الآن بشأن الإضافة الرسمية للمواليد على البطاقات، فالقرار مرتبط بتوفر السيولة اللازمة للإضافة.

وتواصل الحكومة جهدها لتوفير وتأمين الدعم النقدي التمويني للفئات الأكثر احتياجا، حيث تستهدف الوصول إلى 71 مليون مستفيد من دعم السلع الغذائية و76.8 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز في العام المالي 2020-2021.