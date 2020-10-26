عاجل.. "حماية المستهلك" عن مطالب تدخله في "مصروفات المدارس": لا تتبعنا

عقَّب جهاز حماية المستهلك على مطالب أولياء الأمور بتدخله في مواجهة المصروفات التي يصفها البعض بـ"المبالغ فيها" في المدارس الخاصة والدولية، وأنها أزيد كثيراً من مصاريف العام الدراسي الماضى، موضحا أنها "غير تابعة له".

وقال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن مصروفات المدارس لا تدخل تحت ولاية "الجهاز" بموجب اللوائح والقوانين المنظمة لعمله، ولكن ما يدخل تحت ولايته هو "الباصات" فقط.

وأوضح "سمير" أن العملية التعليمية المسئول عنها هي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحدها دون أي جهة أخرى.

وأشار إلى أن "خدمات النقل"، ليست خدمات تعليمية، ولكنها خدمة استهلاكية يحصل عليها المواطن، ومن ثم تدخل في نطاق ولاية واختصاصات "جهاز حماية المستهلك".

يأتي ذلك فيما يدرس جهاز حماية المستهلك مزيدا من شكاوى عدم التزام مدارس خاصة ودولية بقرار "الجهاز" بشأن رد 25% من مصروفات "الباصات" المدرسية لأولياء الأمور، مطالباً بإبلاغه بالمدارس التي ترفض "الرد" حتى يتم اتخاذ إجراءات بشأنها.

وقال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس "الجهاز"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الجهاز ما زال يتلقى شكاوى من أولياء الأمور بشأن رفض المدارس رد الـ25% من قيمة "الباص" لهم أو خصمها من مستحقات العام الدراسي الجديد، مؤكداً تعامل الجهاز بكل جدية مع أي شكوى تصله.

وأضاف رئيس "حماية المستهلك"، أن الجهاز يرسل لجنة من "المتابعة الميدانية" إليه، وتواجهه بالشكاوى الواردة إليه، وفي حال الاستجابة لقرار "الجهاز"، يتم إعلام المواطن، وفي حال الرفض يتم إعلامه ايضاً بالرفض، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا رئيس "حماية المستهلك"، المواطنين التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن "19588"، من أي تليفون أرضي، أو عن طريق خدمة الواتس آب "01281661880"، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل "فيس بوك"، أو موقع الجهاز www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.