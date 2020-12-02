بايدن يتعهد بتوفير دعم سريع للأمريكيين المتضررين من أزمة كورونا

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بمساعدة كافة الأمريكيين على التعافي من الأزمة الاقتصادية، التي وصفتها وزيرة خزانة إدارته المستقبلية جانيت يلين، بأنها "مأساة أمريكية"، وفقًا لما ذكرته شبكة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.

وفيما تسبب وباء كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الربيع بأسوأ أزمة على البلاد منذ العام 1929 وتعثّر الانتعاش بسبب موجة الإصابات الثانية، حضّ بايدن الكونجرس على التصويت دون تأخير على خطة مساعدة "متينة".

وأعلن بايدن من ويلمينجتون في ديلاوير حيث قدّم فريقه الاقتصادي الجديد "لكلّ من يعانون الآن، هذه رسالتنا: الدعم آت"، فيما قالت يلين "يواجه الكثير من الناس صعوبات بتوفير الطعام ودفع الفواتير والإيجارات. هذه مأساة أمريكية".

وشكّل جو بايدن فريقاً اقتصادياً مؤلفاً خصوصاً من نساء وأفراد ينتمون إلى أقليات وآخرين كانوا في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. ووصفهم بأنهم موظفون "متمرسون" و"خلاقون" سيواجهون التحديات التي تضرب أكبر اقتصادات العالم.

ورأت يلين أنه "من الملح جدًا التصرف من أجل تفادي كساد يغذي نفسه ويسبب أيضاً المزيد من الخراب".

وسيكون هذا الدعم "فورياً" لملايين الأمريكيين الذين خسروا وظائفهم أو تقلصت ساعات عملهم، كما أكد بايدن، مكرراً التعهدات التي أطلقها خلال حملته لا سيما استحداث وظائف برواتب جيدة وتقليص التفاوتات.

وجاءت تلك التصريحات بعيد كشف مجموعة نواب ديموقراطيين وجمهوريين عن خطة جديدة لدعم الاقتصاد بقيمة 908 مليارات دولار. ولم يحظ هذا المقترح بعد بموافقة إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكشف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أمس، أنه سأل بدوره البيت الأبيض عن الإجراءات التي سيكون الرئيس ترامب مستعداً لإقرارها قبل مغادرته في 20 يناير المقبل.

ومن هنا، طرح مقترحا جديدا أمام مجموعته البرلمانية، يتضمن مساعدات تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار، على ما أكد مصدر برلماني لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ومنذ أشهر، حض رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الكونجرس على التصويت لصالح خطة جديدة لدعم الاقتصاد بديلاً عن الخطة التي أقرت في أواخر مارس الماضي بقيمة 2200 مليار دولار.

وقال باول، أمس الثلاثاء خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ إن أمام أكبر اقتصاد في العالم أشهرا "صعبة" طويلة، رغم تحقيق تقدم في مجال اللقاحات.

وأوضح المسؤول الأمريكي"أمامنا طريق طويل نسلكه، خسر عشرة ملايين شخص وظائفهم بسبب الوباء"، مضيفاً أنه مع ارتفاع عدد الإصابات بالوباء، تواجه الكثير من الشركات الصغيرة خطر الانهيار.

وأشار باول، إلى أن العائلات الأكثر فقراً لا تملك ما يكفي من المدخرات لتجاوز أزمة طويلة.

وقال باول إن التطورات الجديدة على صعيد اللقاحات "إيجابية جداً على المدى المتوسط"، لكن "حتى اللحظة، التحديات وأوجه عدم اليقين لا تزال قائمة، لا سيما بشأن المدة الزمنية، ومواعيد الإنتاج والتوزيع" المرتقبة للقاحات.

وأجرت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين اتصالاً هاتفياً الثلاثاء هو الأول منذ أكتوبر الماضي.

وقالت بيلوسي في بيان إن خطة إنعاش جديدة "سوف تعتمد" قبل استئناف أعمال الكونجرس في 3 يناير المقبل، فيما أوضح ماكونيل "ليس أمامنا وقت لنضيعه".

من جهته، طلب منوتشين من الكونجرس استخدام 455 مليار دولار من أموال الطوارئ غير المستخدمة لتغذية سلسلة جديدة من الدعم للأسر والشركات، وقال إن الشركات الصغيرة "لا يمكن أن تنتظر لشهرين أو ثلاثة".