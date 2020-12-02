صيدلي ووالده يتبرعان بـ15 جهاز تنفس صناعي لمصابي كورونا في مطروح

في لفته إنسانية، تبرع صيدلي ووالده بعدد 15 جهازًا للتنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا المستجد؛ لاستعمالها بالمنازل مجانا دون أي مقابل بمدينة الحمام في مطروح، حتى يتماثلوا للشفاء.

وقال عاطف زحام والد الصيدلي الدكتور باسط، إن هناك العديد من غير القادرين على شراء أو إستئجار أجهزة تنفس صناعى يحتاجون إليها خلال رحلة العلاج من فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي، ما دعاهما إلى شراء الأجهزة والتبرع بها، اليوم، لاستخدامها مجانا دون أي تكلفة.

وأضاف "زحام" أنه تعرض للإصابة بكورونا وشُفي من الفيروس: "تعرضت للإصابة بالفيروس ومنّ الله عليّ بالشفاء وهناك العديد من أهالى الحمام مصابين ويخضعون لعزل منزلي، وأعرف جيدا مدى إحتياجهم لهذه الأجهزة طوال فترة العزل، ما دفعنى بمعاونة أهل الخير من مستثمرى الحمام إلى شراء أجهزة تنفس صناعي وتوفيرها داخل الصيدلية لمن يحتاجها، على أن يتم تسليمها لأهل المريض وإعادتها بعد الشفاء بإذن الله".

وأشار إلى أن نجله وفر الكمامات فى الصيدلية بسعر جنيه واحد فقط، كي يتمكن المواطن من شراء كمامات له ولجميع أفراد أسرته للوقاية من فيروس كورونا حتى تمر هذه الجائحه على خير.

كانت وزارة الصحة وافقت على دعم مستشفى حميات مطروح بأحدث جهاز per لإجراء مسحات فيروس كورونا المستجد،وينهى الجهاز عملية إجراء التحليل فى ساعة ونصف فقط، ما يوفر الجهد والوقت، بالإضافة إلى تركيب شبكة غازات كاملة بمستشفى صدر مطروح، ومدّها بأسرة عناية مركزة بواقع 6 أسرة مجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات لرعاية المصابين بفيروس كورونا خلال تواجدهم فى مستشفيات الفرز، كما قررت الوزارة دعم مستشفى مطروح العام بجهاز أشعة مقطعية حديث، بما يخدم قطاع كبير من المرضى الذين يترددون على المستشفى نظرا لكونها المستشفى "العام" الوحيد بنطاق المحافظة.