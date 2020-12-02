الأرصاد: لا مفاجآت قريبا في الطقس.. وتابعوا النشرات الجوية يوميا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر تشهد اليوم حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، ودرجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، ما يجعل الجو إلى حد كبير معتدل إلى مائل للدفء خلال فترات النهار على شمال البلاد، دافئ على جنوب البلاد.

وأوضح أنّه في فترات الليل تنخفض درجات الحرارة بين 13 إلى 14 درجة مئوية على أغلب الأنحاء، ويوصف الطقس بأنّه بارد في فترات الليل على شمال البلاد وشديد البرودة على جنوب البلاد خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.

واستطرد أنّ الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية الموجودة خلال هذه الفترة المستقرة على السواحل الشمالية والقاهرة ومحافظات الوجه البحري، وتمتد لمناطق من شمال الصعيد، وتتكون في الفترة ما بعد الفجر حتى السادسة أو السابعة صباحا، وبعد زيادة سطوع أشعة الشمس تبدأ الرؤية في التحسن.

وأشار إلى أنّه ما زالت فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال البحيرة وكفر الشيخ والمناطق المطلة على البحر المتوسط، يكون بها فرص لسقوط الأمطار بين خفيفة لمتوسطة، لكنها غير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية.

وأوضح أنّه على الأقل لمدة الـ5 أيام المقبلين، تكون فرص الأمطار خفيفة لمتوسطة وغير مؤثرة، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، ولا يوجد أي مفاجآت في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

ووجّه نصيحة للمواطنين أنّه من المهم جدا خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات جوية، متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، للتعرف على كل ما هو جديد من حالة الطقس أو من حيث التقلبات الجوية التي يتم التنويه عنها أولا بأول، وارتداء الملابس الشتوية خارج المنازل سواء في الساعات المتأخرة من الليل أو الساعات الأولى من الصباح.