متسابقات "مس إيكو" يروجن للسياحة بصور من شواطئ الغردقة

نظمت اللجنة المسؤولة عن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات بالغردقة، جولة ترفيهية للمتسابقات، اليوم، بمنتجع الألعاب المائية بالبحر الآحمر، وأبدت المتسابقات إعجابهن الشديد بالمنتجع والألعاب المائية المتنوعة، وحرصن على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف محمد عيد، مدير تسويق المسابقة والمنتجع السياحي المستضيف، أن الرحلة الترفيهية تأتي ضمن برنامج المسابقة الذي يضم رحلات سياحية لعدد من المقاصد بالغردقة "معرض أكواريوم ومتحف الغردقة ورحلة بحرية" بغرص التعرف على الأماكن السياحية والأثرية لتنشيط السياحة والترويج لها في عدة دول من خلال المتسابقات في "ميس إيكو".

وأوضح أن ملكات جمال العالم أبدين انبهارهن بالمقومات السياحية بالغردقة وخاصة تمثال الملكة "ميريت أمون" آلهة الجمال عند قدماء المصريين بمتحف الغردقة ومعرض أكواريوم السابع عالمياً والألعاب المائية وحرصن على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عيد، في تصريح لـ"الوطن"، أن فعاليات مسابقة "ميس ايكو" بالغردقة شملت مسابقة ملكة جمال الرياضة "ميس فيتنس" وفازت بها ملكة جمال أمريكا "سافنا فولار"َ وأيضا مسابقة ملكة جمال الشواطئ وفازت بها ملكة جمال جنوب أفريقيا "جوردان جانسين" ومسابقة ملكات جمال المواهب وفازت بها الروسية "دارينا" وتختتم فعاليات المسابقة في الخامس من شهر ديسمبر بحفل لإعلان الفائزة بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2020 "ميس إيكو".