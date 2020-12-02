صور.. مرشحو الدائرة الأولى بدمياط يكثفون من جولاتهم الانتخابية بالقرى

تشهد الانتخابات البرلمانية بالدائرة الأولى بمحافظة دمياط، منافسة شرسة بين المرشحين؛ إذ يخوض 4 مرشحين جولة الإعادة، بينهم النائب البرلماني ضياء الدين داود، الذي يتقدم على أقرب منافسيه بنحو 20900 صوت.

وتحولت المقاهي ومحلات الفول والفلافل وورش صناعة الأثاث، مقصدا لمرشحي الدائرة الأولى لدعايتهم الانتخابية، قبيل الصمت الانتخابي، فيما رفع أبناء كفر البطيخ شعار "ابن البلد يكسب"، معلنين دعمهم لأيمن رخا مرشح حزب مستقبل وطن، إلى جانب مرافقة عدد من المرشحين الخاسرين في مجلس الشيوخ، مرشحي البرلمان في جولة الإعادة.

وأجرى ضياء الدين داود جولة انتخابية بقرى "الخياطة، ورطمة طبل"، والتقى خلالها بالمواطنين على المقاهي ومحلات البقالة والمخبوزات والفول والفلافل وورش صناعة الأثاث، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال والأهالي، كما عقد لقاءات جماهيرية على المقاهي؛ ليستمع لمشكلات الصناع والعمال.

أما ضياء علي بصل، الذي شغل منصب مدير عام بمجلس النواب لـ28 عاما، ابن البرلماني الأسبق علي بصل، مرشح العمال في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، فكثف من جولاته الانتخابية قبيل الصمت الانتخابي.

وأجرى "بصل" جولة انتخابية بمدينة دمياط الجديدة؛ إذ تجول في شوارع المدينة، والتقى بالعديد من الأهالي والعائلات بالمقاهي والشوارع، رافقه خلالها المرشحان الخاسران في انتخابات مجلس الشيوخ حسين سعد وأحمد الحفناوي.

وعقد ياسر أبوهندية، نقيب المحامين في دمياط، مؤتمرا جماهيريا بقرية البصارطة دائرة مركز دمياط؛ ليستمع لمشكلات المواطنين، ويتحدث عن برنامجه الانتخابي، وأعلن تدخله لرصف شارع أول البصايلة، وشارعي الحارة الشرقية والمقابر بقرية الركابية.