قطار المطرية يدهس طالب ثانوية بالدقهلية: كان رايح درس خصوصي

أُصيب طالب في الصف الثالث الثانوي بمحافظة الدقهلية، اليوم، بإصابات بالغة إثر سقوطه تحت عجلات قطار "المنصورة – المطرية" أثناء محاولته استقلاله متوجها إلى درس خصوصي.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بإصابة شاب سقط تحت عجلات القطار المتجه إلى مدينة المطرية، فانتقلت مباحث مركز شرطة الجمالية إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة "على محمد على إبراهيم عيسى" 16 عامًا طالب بالصف الثالث الثانوي ومقيم بالكفر الجديد ميت سلسيل، استقلال القطار المتجه من المطرية إلى المنصورة نتج عنه إصابته ببتر في الذراعين واشتباه كسر في الجمجمة.

جري نقل الطالب إلي مستشفى الجمالية المركزي، وتبين أن إصابته خطيرة وأن الحادث تسبب في بتر ذراعيه وحالته سيئة فتم تحويله إلي مستشفي الطوارئ الجامعي بالمنصورة، لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة .

وأكد شهود العيان أن الطالب كان متوجها لحصة درس خصوصي، وحاول ركوب القطار فسقط تحته ما تسبب في إصابته، وتدخل الأهالي واستدعوا سيارة الإسعاف لنقله إلي المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض علي النيابة العامة .

وكانت محافظة الدقهلية شهدت سقوط شرفة منزل في قرية ميت يعيش بمركز ميت غمر، علي رأس الطفلة "كارول طلال عاطف السيد" 4 سنوات، أثناء لهوها في الشارع برفقة شقيقتها، واثنين من أطفال الجيران، وجرى حجزها في العناية المركزة بمستشفي الزقازيق الجامعي، تعاني من إصابة شديدة في الرأس، وتدهور في درجة الوعي، وقيء مستمر، وأعراض ما بعد الارتجاج وحالتها سيئة بحسب التقرير الرسمي للمستشفى.