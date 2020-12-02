أحمد القرملاوي يناقش "ورثة آل الشيخ" بمكتبة مصر الجديدة غدا

تستضيف مكتبة مصر الجديدة ، مساء الخميس، حفل توقيع ومناقشة رواية "ورثة آل الشيخ" للكاتب أحمد القرملاوي والصادرة مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية، ويناقش الرواية كلًا من الدكتور عبدالحافظ بخيت، والكاتب محمد علي.

وقالت إيمان مهدي، مدير مكتبة مصر الجديدة، إن الرواية تعد خامس أعمال الكاتب الروائية، حيث يضع بين أيدينا رواية أجيال لها مذاق مختلف، يصحبنا فيها عبر شوارع القاهرة القديمة وحكاياتها التي بلانهاية، حكايات عشق وألم وفَقْد، انتصارات صغيرة وهزائم مدوِّية، إنها حكاية زمن يتسرَّب فلا نستطيع إيقافه.

وأشارت مهدي إلى أن الرواية تتناول زمانين، الأول منذ الحرب العالمية وحتى نهاية الفترة الناصرية، بالتوازي مع حكاية الراوي التي تدور في الزمن الحاضر، وينتقل بين الحكايتين بسلاسة.

ويحكى عن أسطورة الكنز الذي تناقلتها عائلة "الشيخ"، وطوال الوقت يحاول أن يقنعنا بأن الكنز المخبوء قدر لواحد من المختارين بين سلالة "الشيخ" أن يعثر عليه، لكن في الحقيقة الكنز ليس مالا أو مجوهرات على طريقة علي بابا، إنما الكنز الحقيقي الذي قصده وأراده الشيخ الكبير مؤسس العائلة هو ذريته نفسها تلاحمها واحتواء أفرادها لبعضها البعض.

أحمد القرملاوي، كاتب ومهندس مصري، من مواليد القاهرة عام 1978، تـخرج فى كلية هندسة التشييد فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يونيو 2001 وحصل على درجة الـماجستير فى إدارة الأعمال (MBA) من إسكتلندا.

وصدرت له الـمجموعة القصصية "أول عباس" فى يناير 2013، عن دار الرواق للنشر والتوزيع، كما صدرت له رواية "التدوينة الأخيرة" عن الدار المصرية اللبنانية فى 2014.

وحازت روايته "أمطار صيفية" التي حازت على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فئة المؤلف الشاب عام 2018، روايته "نداء أخير للركاب" التي نالت على أفضل رواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2019.