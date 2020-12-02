عاجل.. الذهب يرتفع 8 جنيهات خلال ساعتين

سجلت أسعار أعيرة الذهب في تعاملات سوق المال ارتفاعا بقيمة 8 جنيهات خلال ساعتين، عقب تذبذب في الأسعار بداية التعاملات، ليباع عيار 24 بـ919 جنيهًا مقابل 911 جنيهًا بداية التعاملات اليومية، وبيع عيار 21 بـ804 جنيهات، وعيار 18 بـ689 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ6 آلاف و435 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعًا بعد أن أدت عمليات بيع كثيفة دفعته لأدنى مستوى في خمسة أشهر تقريبا في الجلسة السابقة إلى تجدد الاهتمام بالمعدن الأصفر الذي يمثل ملاذًا آمنًا في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، ما يضفي ضبابية على الآفاق الاقتصادية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1785.10 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1788.50 دولار.

وربحت الأسهم الآسيوية بفضل تنامي احتمالات طرح لقاح لـ"كوفيد-19"، فيما من المرجح أن يتلقى بعض الأمريكيين اللقاح قبل عيد الميلاد.

وفسر الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية صعود المعدن الأصفر يصعد قائلا: يصعد نتيجة عدم الاستقرار وغياب الشفافية عالميًا، لافتا إلى أنه كان الرابح الأكبر في ظل كل الظروف الاقتصادية والسياسية التي يعيشها العالم، وهو ما حدث في أزمة فيروس كورونا التي تراجعت معها معظم بورصات الأسهم والعملات عدا الذهب الذي حقق أرقامًا قياسية، ووصلت الأونصة إلى رقم تاريخي عند مستوى 2074 دولارًا منتصف أغسطس الماضي، وقفز الجرام أكثر من 1000 جنيه لأول مرة على الإطلاق.

ووصف ما يحدث في سوق الذهب خلال الأسبوع الجاري، وأشار إلى أن الأسواق شهدت ارتباكا نتيجة التذبذب في الأسعار وإقبالاً وصف بـ"الحذر" من قبل متعاملين على شراء المشغولات الذهبية، أو استبدال مشغولات مستعملة بأخرى جديدة، ترقبا لانخفاضات سعرية جديدة في المعدن الأصفر عقب التراجعات الكبيرة التي أصابت المعدن النفيس خلال الأسبوع الحالي.

مؤكّدًا أنَّ هبوط الأسعار يشجع زيادة الطلب الاستهلاكي للأفراد، فيما ينخفض الطلب الشرائي للصناديق المتداولة بالبورصة والبنوك المركزية العالمية.

وأضاف أنَّ سوق الذهب سيظل مذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض حتى النصف الثاني من شهر يناير المقبل، وبعدها تتضح الرؤى، إلا أنّ المعدن النفيس يتجه نحو مزيد من الخسائر حتى نهاية 2020، إذا عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.