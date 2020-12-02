سفير صربيا "عضو لجنة تحكيم" في مسابقة ملكة جمال الموضة بالغردقة

تستضيف مدينة الغردقة، مسابقة ملكة جمال الموضة "ايكو درس" مساء اليوم الأربعاء، بحضور السفير الصربي ضمن لجنة التحكيم، وذلك بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة، على هامش فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات "ميس ايكو" بمشاركة 25 دولة.

وكشف محمد عيد في تصريحات لـ"الوطن"، أن مسابقة ملكة جمال الموضة، يتنافس عليها 25 متسابقة، وذلك ضمن فعاليات مسابقة "ميس ايكو" بالغردقة، التي تضم عدة فعاليات منها مسابقة ملكة جمال الرياضة "ميس فيتنس"، وفازت بها ملكة جمال أمريكا "سافنا فولار"َ.

وتضم أيضا، مسابقة ملكة جمال الشواطئ، وفازت بها ملكة جمال جنوب أفريقيا "جوردان جانسين"، ومسابقة ملكات جمال المواهب، وفازت بها الروسية دارينا.

وتقام اليوم، ملكة جمال الموضة، وتختتم فعاليات المسابقة في الخامس من شهر ديسمبر، بحفل في مسابقة ميس ايكو لإعلان الفائزة بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2020 ميس ايكو.

وأجرت اللجنة المنظمة لفعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات بالغردقة، جولة ترفيهية للمتسابقات، لواحدة من أكبر منتجعات الآلعاب المائية بالبحر الآحمر، الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالمنتجع والألعاب المائية المتنوعة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف محمد عيد مدير تسويق المسابقة والمنتجع السياحي المستضيف لملكات جمال العالم أن الرحلة الترفيهية تأتي ضمن برنامج المسابقة والذي يضم رحلات سياحية لعدد من المقاصد السياحية بالغردقة معرض أكواريوم ومتحف الغردقة ورحلة بحرية وذلك بغرص التعرف على الاماكن السياحية والأثرية بالغردقة بهدف تتشيط السياحة والترويج لها في عدة دول عالمية من خلال المشاركات في مسابقة ميس ايكو.

وأوضح أن ملكات جمال العالم ابدين أنبهارهم بالمقومات السياحية بالغردقة وخاصة تمثال الملكة ميريت أمون ألهة الجمال عند القدماء المصريين بمتحف الغردقة ومعرض أكواريوم السابع عالمياً والالعاب المائية وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.