بريد الوطن.. حل أزمتنا مع فندق الغردقة يا وزير السياحة

كنت أعمل فى أحد فنادق مدينة الغردقة فى خدمة الغرف، حتى شهر مارس الماضى، حين قررت الشركة منحى مع العمال إجازة طويلة فى أعقاب تفشى كورونا، ثم اتصلت بى الشركة طالبة منى العودة مرة أخرى للعمل، وبالفعل عملت لفترة قصيرة، ثم طالبتنى الشركة بالخروج فى إجازة، وهذا مع تخفيض مرتباتنا جميعاً، حاولت أن أستقيل من العمل، وذهبت للتصفية، ففوجئت بهم يخصمون أيام الإجازات من مستحقاتى، رغم أنهم منحونى تلك الإجازات، حاولت أن أقدم شكوى فى مكتب العمل، وفوجئت بالشركة ترسل لى إنذاراً بالفصل، ثم الفصل النهائى، وأنا الآن أعيش فى خوف من أن ترفع علىّ الشركة دعوى قضائية رغم أننى صفيت، نناشد وزير السياحة التدخل من أجل حل مشكلتنا.

محمد ممدوح طه

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