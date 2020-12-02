عاجل.. إخلاء سبيل المتهمين بالتنمر على شيكابالا بكفالة 500 جنيه

أمرت نيابة بندر الأقصر، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل المتهمين بـ"التنمر" على لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، باستخدام "كلب"، بعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة الماضية.

وقال رفله ذكري محام المتهمين، إن النيابة قررت، منذ قليل، إخلاء سبيل 4 متهمين بكفالة 500 جنيه لكل منهم وبضمان محل الإقامة، مشيرا إلى أن فريق الدفاع عن المتهمين تكون من عدة محامين من أبناء الاقصر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين فى واقعة «كلب» بميدان صلاح الدين بالأقصر، خلال الاحتفالات بفوز النادى الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا للأندية، بعد تفريغ الكاميرات بمختلف أرجاء الميدان ، وتم ضبط عدد منهم والتحقيق معهم بمعرفة النيابة.

كان اللواء عاصم يس، مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارا بسرعة ضبط المتهمين في واقعة «التنمر» على أحد لاعبى نادى الزمالك بميدان صلاح الدين خلال الاحتفالات بفوز النادى الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا للأندية، بعد تحرير المحضر رقم 10913 إداري قسم شرطة الأقصر لسنة 2020، بشأن انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يشمل قيام عدد من الأشخاص بحمل «كلب» أسود اللون يرتدي «تي شيرت أبيض» للتنمر شيكابالا وسط هتافات مسيئة للاعب.