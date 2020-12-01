تسليم مشروع الخدمة الاجتماعية بالفيوم لدعم وتطوير الفاعلية التعليمية

سلّمت كلية الخدمة الاجتماعية برئاسة الدكتورة زينب معوض الباهي، مشروع كلية الخدمة الاجتماعية، للجنة تسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية (SDEE) والممول من إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد- وحدة إدارة المشروعات- بوزارة التعليم العالي، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم.

وتم تسليم المشروع، اليوم، بحضور ممثلي اللجنة الدكتور سلامة عبد الحميد والدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد خبيري إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد بوزارة التعليم العالي، والدكتور محمود عبد الفتاح مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور جمال فرج مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، وأعضاء التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

ورحبت الدكتورة زينب الباهي بأعضاء اللجنة والسادة الحضور، موضحةً أنّ المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية للكلية بما يتلائم مع الطرق الحديثة في التعليم والتعلم، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات للتعليم والتعلم بمشاركة الأطراف المعنية وتطوير البرامج التعليمية القائمة، وموجهةً الشكر والتقدير لكل من ساهم في حصول الكلية على المشروع.

وأشارت إلى التطورات التي شهدتها الكلية منها حصولها على دعم مشروع الفاعلية التعليمية، وإنشاء وحدة الخدمات الالكترونية، ومكتب العلاقات العامة والإعلام، وقاعة الفيديو كونفرانس، وتجهيز المكتبة ومعمل الحاسب الآلي بأحدث الأجهزة وتقييم المجلة العلمية للكلية وإطلاق مبادرة (نحو كلية إلكترونية).

واستعرضت الدكتورة سلوى صلاح ملخصا عن المشروع وتكلفته وما تم تقديمه لدعم الفاعلية التعليمية بكلية الخدمة الاجتماعية وذلك بعرض فيديو يوضح مراحل العمل المختلفة بالمشروع لتحقيق أهدافه ومخرجاته.

وأثنى الدكتور سلامة عبد الحميد على مخرجات المشروع ومدى إسهامه في تطوير الأداء والفاعلية التعليمية بالكلية بشكل ملحوظ، مما يؤهل الكلية للحصول على الاعتماد في أقرب وقت ممكن.

وأشاد الدكتور محمود عبد الفتاح بالتطور الملحوظ الذي حققته كلية الخدمة الاجتماعية في سعيها للحصول على الاعتماد، مؤكدًا دعم وحدة إدارة المشروعات بالجامعة لكلية الخدمة الاجتماعية.

وأكد الدكتور جمال فرج أنّ كلية الخدمة الاجتماعية بيت الخبرة والتخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى أنّ الكلية أصبحت مؤهلة وبقوة للتقدم للتأهيل والاعتماد بفضل جهود فريق العمل بالكلية في هذا الصدد.

وقامت لجنة تسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية (SDEE) بجولة تفقدية لإنجازات مشروع كلية الخدمة الاجتماعية والتي تضمنت وحدة التدريب والتعليم عن بعد، وتطوير المكتبة بالأثاث وأجهزة التكييف، وتركيب شبكة واي فاي بالكلية، وتركيب شبكة كاميرات بالكلية، وتطوير المدرجات وتزويدها بوحدات صوتية وتكييفات، وتأهيل أثاث الكنترولات وتزويدها بالأثاث، ووحدة الفيديو كونفرانس، ومعمل الحاسب الآلي، ووحدة الخدمات الإلكترونية (IT).