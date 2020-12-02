وزيرة التخطيط: 6.6 مليون مستفيد من منحة تداعيات كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة التخطيط، إن الدولة عملت على مساندة الفئات المتضررة خلال أزمة فيروس كورونا، سواء العمالة المنتظمة أو العمالة غير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ والمنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة 3 أشهر فقط، وتم مدها بتوجيه من رئيس الجمهورية 3 أشهر أخرين.

وأضافت "زايد"، خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أن الحكومة المصرية حاليًا تعمل على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم 6.6 مليون عامل تقدم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، والسعي نحو وضع برامج تدريبية مناسبة تمهيدًا لخلق فرص عمل ملائمة لهؤلاء العاملين.

وتابعت أنه جاري العمل على تنشيط الاقتصاد وزيادة الدخول في القطاعات المختلفة، لافتة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد في توفير مساحة مالية يمكن من خلالها العمل على كل المحاور التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، "لو اتقارن كل اللي عملناه دلوقتي بـ2016، مكناش عرفنا نعمل أي حاجة".

وأردفت أن مصر اتخذت كافة الإجراءات الاستباقية للحفاظ على صحة المواطنين، إلى جانب استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وكان ذلك تحدي كبير جدًا، ودول كثيرة لم تستطع القيام به، وهذا أمر يُحسب بشكل كبير للدولة المصرية.

وأكملت أن أزمة كورونا أعادت ترتيب أولويات جميع الدول، حيث أكدت أهمية عدد من المجالات التي تمثل أولويات ملحة لأغلب دول العالم، وفي مقدمتها الاهتمام بقطاع الرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والتحول الرقمي، وانعكس ذلك على اهتمام الحكومة المصرية أيضا بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل لائقة من خلال التوسع في عدد المستفيدين في برنامج تكافل وكرامة، ومبادرتي حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا، ومراكب النجاة، باعتبارهم أبرز لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، كما يأتي ضمن أولويات الدولة بالتوطين المحلي للتنمية المستدامة.