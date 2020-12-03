حظك اليوم الخميس 3-12-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يهتم الكثير بمتابعة حظ الأبراج التابعة لهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تدفعك الكواكب نحو الاهتمام بمسائل مهنية أو عائلية وعليك أن تتجنب العناد والعصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. انتبه اليوم كي لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المطربة جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك على إثبات وجودك وتشعر بمحبة الزملاء والأهل والأخوة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمنحك فرصة لتوطيد علاقاتك وتميل للانتقال والحركة ولاكتساب عادات جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك وقد تشعر ببعض التوتر ومن المهم ألا تتسرع في ردود أفعالك وانفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على تحقيق تقدم واليوم تشارك من حولك بأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تعدك بأوقات حلوة وتساعدك أن تبدو مميزا وفاتنا للجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك باليقظة والعناية والعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

ما زال الوضع الفلكي دقيقا.. وعليك أن تنتبه اليوم فالمبالغة في تحليل الأشخاص تدمر علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل رشدي أباظة، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمنحك طاقة إيجابية تساعدك على تغيير أوضاع عقيمة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تمنحك سحرا وجاذبية وتعدك بتوافق وتفاهم مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عبدالسلام النابلسي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم ينصحك الفلك بألا تفقد حماسك وعليك اليوم أن تقاوم مشاعر الإحباط واعمل بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ومن المهم أن تتأنى في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر ما زال في منزل الحظ ويمدك اليوم بالثبات والقوة ويسمح لك ذلك بإدارة المواقف.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك تألقا وحضورا وتجعلك أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المؤلف الموسيقي ياني، ويوافق تاريخ ميلاده 14 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يجعلك مبادرا وإيجابيا وتتقدم بخطوات واثقة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يساعدانك على الاقتراب بلطف ممن تحب ومن الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الممثلة الأمريكية جوليان مور، ويوافق تاريخ ميلادها 3 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

يدعوك الفلك لتنظيم جهودك والاهتمام بحقوقك ولا تهمل أي عارض في الفترة القادمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكر عليك صفو حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي عارضة الأزياء إيرينا شايك، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة يمنحك نشاطا وتميل لاعتماد الدقة في كل عمل أو قول تقبل عليه وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك ومن المهم أن تتحكم في عصبيتك وانفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم تساعدك الحالة الفلكية أن تكسر حالة الملل بخطوات حاسمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

ما زال القمر بمنزل الحب يعمل لصالحك ويعدك بالحب والتوافق.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.