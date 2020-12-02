عاجل.. توجيه حكومي بتأمين أكبر عدد من لقاحات كورونا للمصريين

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المجموعة الطبية في الحكومة، بالتحرك في محورين لتأمين أكبر عدد من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" للمصريين.

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء قبل قليل، فالمحورين هما التعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات، مع توجيه المجموعة الطبية بالتحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات.

وفوّض مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية بالبدء في التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.

كانت وزيرة الصحة عرضت خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، تطور موقف تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا عالميا.

وقالت الوزيرة إنّه في 30 نوفمبر 2020، أعلنت شركة Moderna أنّها تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA) للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ، بعد أقل من عام من بدء أول تجربة سريرية للقاح فيروس كورونا، وهذا يعتبر الطلب الثاني لإدارة الغذاء والدواء بعد أسبوعين فقط من طلب شركتي Pfizer وBioNTech، موضحة أنّه حال حصول شركة Moderna على الإذن، قد يبدأ الحقن الأول للقاح في 21 ديسمبر 2020.

وأشارت وزيرة الصحة خلال الاجتماع إلى عدد من التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية التي تشُكلت مؤخرا، وأسند إليها متابعة الأبحاث السريرية للقاحات فيروس كورونا المستجد، كما كُلفت بدراسة ورفع التوصيات العلمية عن اللقاحات المناسبة، التي ينبغي أن تتعاقد الدولة على أحدها.