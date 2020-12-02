رئيس "القاهرة السينمائي" عن الاحتفاء بالنجوم الراحلين: ليسوا بحاجة له

هل يحتفي مهرجان القاهرة السينمائي بنجومنا الراحلين في 2020؟.. حاز هذا التساؤل على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة انطلاق الدورة الثانية والأربعين للمهرجان، الليلة، في عام شهد رحيل عدد من نجوم الفن أبرزهم رجاء الجداوي، وحسن حسني، وشويكار، وماجدة الصباحي.

من جانبه، علق المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على هذا التساؤل قائلاً، إن المهرجان انطلق علي أكتاف كل من رحلوا في العام الحالي، خاصة أنهم أسهموا في صنع مجد السينما المصرية، ولكننا لن نكرر حدثاً سبق وأقامه مهرجان مصري آخر بنفس الشكل.

وأضاف: أري أن الراحلين ليسوا بحاجة لأمر من هذا القبيل، لأن أعمالهم الفنية ستجعلهم في ذاكرة محبيه أبد الدهر، وهذا هو التكريم الأكبر في رأيي بأن نحافظ علي أعمالهم ونرممها، فهذا هو الأهم في تقديري الشخصي.

وينطلق مساء اليوم الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج محمد حفظي، حيث سيتم تكريم عدد من رموز الفن، منهم الكاتب الكبير وحيد حامد والفنانة منى زكي.

ولأول مرة، تضم المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، 3 أفلام مصرية دفعة واحدة، وهم "حظر تجول"، و"عاش يا كابتن" و"عنها"، وترصد "الوطن" تفاصيلهم في التقرير التالي:

حظر تجول

من بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، وتدور أحداثه في صبيحة يوم من عام 2013، عندما تغادر الأم محبسها عقب سنوات من السجن، وفي خلال 24 ساعة فقط يمنحها حظر التجول المفروض على البلد كلها فرصة نادرة للتحرر من أسر ماضيها الغامض.

عاش يا كابتن

فيلم تسجيلي للمخرجة مي زايد، وتدور أحداثه حول "زبيبة" فتاة سكندرية تبلغ من العمر 14 سنة وتحلم بأن تكون بطلة عالمية في رياضة رفع الأثقال، بمساعدة "كابتن رمضان" مدرب الأبطال تخوض رحلة من الانتصارات والهزائم التي تشكل مشوارها كبطلة عالمية.

عنها

للمخرج إسلام العزازي، وتدور أحداثه حول زوجة بعد الرحيل الصادم لزوجها، حيث تطرأ عليها تغيرات غريبة، وتحاول أن تعيد اكتشاف نفسها والسر وراء رحيل الزوج في نفس الوقت.

كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كشف عن الحقيبة الرسمية للدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر 2020، صمم الرسومات الخاصة بها، أطفال مركز أسوان للقلب بمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب، وذلك دعمًا من المهرجان لمركز القلب الجديد، الذي يتم العمل على إنشائه حاليا في القاهرة، ومتوقع أن يقوم بدور كبير في خدمة مرضى القلب وخاصة الأطفال.