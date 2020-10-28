رئيس جهاز العلمين الجديدة: نسعى لتسليم 840 وحدة سكنية قريبا

أعلن المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، الانتهاء من الأعمال المطروحة بالمنطقة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، طبقًا للبرامج الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن المنطقة التراثية تبلغ مساحتها 260 فدانًا، وتضم "البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبنى رئاسة المدينة – الحي الاستثماري".

وقال رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، خلال تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع العاملين فى مشروعات المدينة يعملون كـ"خلية نحل" للانتهاء من جميع المشروعات قبل مواعيدها المحددة سلفا، مؤكدا بدء أعمال إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بمنطقة الإسكان المتميز، تضم 28 فصلاً، وتبدأ العمل خلال العام الدراسى المقبل، كما أن شبكة الغاز تدخل الخدمة بداية فصل الصيف 2021، موضحًا أنّ معدلات نسب التنفيذ بجميع المشروعات تتراوح بين 50% إلى 90%.

أبرز معالم مدينة العلمين الجديدة

وتابع، لدينا 11 مشروعًا نعمل عليها حاليًا، وهناك جدول زمنى معروف سلفًا ومحدد منذ فترة طويلة، ونتابع العمل مع الشركات بشكل يومي، حيث يجرى العمل بمشروع الإسكان المتميز وسكن مصر على قدم وساق، ونسعى في القريب العاجل، لتسليم 45 عمارة للمستفيدين، بإجمالي 840 وحدة سكنية، ووصلت نسبة التنفيذ حتى الآن لـ50%.

وهناك سكان بالفعل قرروا الانتقال للحياه بعمارات الإسكان المتميز، ما حفزنا على الإسراع بتقديم كافة الخدمات، وجميع المرافق موجوده بالفعل، والطرق ممهدة.

عبدالغني: مدرسة للتعليم الأساسي تدخل الخدمة العام المقبل

وقال المهندس أسامة، "بدأنا بالفعل تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسى بالإسكان المتميز، سعة 28 فصلاً، على أن تدخل الخدمة مع بداية الموسم الدراسى المقبل 2021، وجارٍ تنفيذ شبكة الغاز، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 2021، على أن يتمتع بهذه الخدمة سكان الإسكان المتميز، و"سكن مصر" مع بداية الصيف المقبل.

زيادة الرقعة الخضراء بالمدينة

وأضاف، نعمل على زيادة الأشجار والرقعة الخضراء بالمدينة، كما يجرى تنفيذ محطة كهرباء العلمين، بقدرة 525 ميجافولت، على أن تدخل الخدمة مع فصل الصيف المقبل، كذلك نسعى للانتهاء من تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف متر مربع فى اليوم الواحد، كمرحلة أولى مع بداية الصيف المقبل، وانتهينا من تراك للدراجات، لتشجيع السكان على ممارسة الرياضة.

كان المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، قام بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز.