لو عايز تشتري قسط.. أفضل 5 بنوك بأقل فوائد لبطاقات الائتمان

توفر البنوك المصرية عددا من التسهيلات التي تتيح للعملاء تقسيط المشتريات التي يرغبون في اقتنائها بالتقسيط، عبر بطاقات الائتمان المختلفة.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي، أقل الفوائد في عدد من البنوك الائتمانية في البطاقات الائتمانية التي تتيح إمكانية التقسيط، كما يلي:

البنك الأهلي

بطاقة ائتمان ماستر كاد ستاندرد

الحد الائتماني من 1000 إلى 9900 جنيه.

الحد الائتماني المتاح للاستخدام في السحب النقدي 100%.

فترة سماح حتى 55 يوما على المشتريات فقط.

الفائدة الشهرية 1.9% للبطاقات الصادرة بضمان وعاء ادخاري.

وترتفع الفائدة الشهرية لتصبح 2.25% للبطاقات الصادرة بضمان الراتب.

بطاقة ائتمان فيزا كلاسيك

الحد الائتماني من 1000 إلى 19900 جنيه.

الحد الائتماني المتاح للاستخدام في السحب النقدي 100%.

فترة سماح حتى 55 يوما على المشتريات فقط.

الفائدة الشهرية 1.9% للبطاقات الصادرة بضمان وعاء ادخاري.

ترتفع الفائدة الشهرية لتصبح 2.25% للبطاقات الصادرة بضمان الراتب.

البنك الاهلي المتحد

بطاقة ائتمان ماستر كارد بلاتينيوم

الحد الائتماني من 60 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

الفائدة الشهرية 1.85%.

فترة السماح 58 يوما.

المميزات

تأمين مجاني على السفر حول العالم.

برنامج استرداد النقود في مجموعة من التجار المشتركين.

الحد الائتماني للسحب من البطاقة 90%.

يمكن استخراج عدد لا نهائي من البطاقات الإضافية.

الحد الأقصى لقيمة المشتريات 100 ألف جنيه يومي.

100% من الحد الائتماني كحد شهري خارج مصر.

بطاقة ماستر كارد الكلاسيك والذهبية

الحد الائتماني من 1800 إلى 20 ألف جنيه.

الفائدة 1.85%.

5% حد أدنى لاستخدام البطاقة في الشهر.

فترة سماح 58 يوما.

الشراء محليا ودوليا، ويمكن سحب الرصيد محليا ودوليا.

خصومات فورية لدى مجموعة من التجار.

البنك العقاري المصري العربي

بطاقة ائتمان جولد

تصدر البطاقة بضمان راتب العميل أو وعاء ادخاري.

يصل الحد الائتماني لـ35% من صافي الدخل الشهري.

الفائدة 1.6% للمضمنة "المأخوذة بضمان أوعية ادخارية أخرى".

2% لغير المضمنة.

فترة سماح 56 يوما.

الحد الأدنى للسداد 5%.

حد السحب النقدي 10 آلاف جنيه، بحد أقصى 3000 جنيه يومي.

بنك القاهرة

بطاقة وورلد إيليت ماستر كارد

الحد الائتماني من 200 ألف حتى مليون جنيه.

فترة السماح تصل إلى 55 يومًا.

الفائدة 2.1%.

حد السحب النقدي والشراء 100 شهريا داخل مصر وخارجها.

بنك الإسكندرية

بطاقة ليفربول وورلد

الحد الائتماني من 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

فترة السماح 56 يومًا.

الفائدة 2%.

سهولة سداد مشترياتك من خلال نحو 101 ماكينة صراف آلي لبنك الإسكندرية دون رسوم.

إمكانية إصدار بطاقات إضافية بناءً على رغبتك.

لا يشترط الأقارب من الدرجة الأولى.