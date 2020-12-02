إخلاء سبيل المتهمين بالتنمر على "شيكابالا" في البحيرة

قرر المستشار كريم زيان، رئيس محكمة إيتاي البارود الجزئية، بسكرتارية محمد الفزايري، منذ قليل، إخلاء سبيل مرتكبي واقعة تصوير فيديو التنمر على اللاعب محمود عبد الرازق الشهير ب"شيكابالا"، بمقابر إحدى قرى إيتاي البارود، بضمان محل إقامتهم.

وكانت نيابة إيتاي البارود العامة بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد الشافعي، قررت حبس مرتكبي واقعة التنمر على لاعب الزمالك شيكابالا من خلال تصوير فيديو بالمقابر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفور انتهاء مبارة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك التي حسمها الأول لصالحه بهدفين لهدف، أحرزه شيكابالا، شهد موقع "فيسبوك" واقعة تنمر على لاعب الزمالك، وصلت إلى تصوير فيديو مسيء له وسط المقابر.

وتمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط المتهمين بعد تحديد هوياتهم حيث تبين أن المتهمين هم: "مصطفى.م.ن" و"أحمد.م.ن" و"محمد.م.ن" و"محمود.أ.ب" و"صبري.أ.ب" و"أحمد.ع.ع" و"إسلام.ع.ع" و"عمرو.ع.ع" و"يوسف.م.ه" و"سامح.ع.ش" وجميعهم مقيمون بقرية الشيخ مخلوف.

وكشفت مصادر أمنية، أن مرتكبي واقعة تصوير المقابر بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتبين أنهم من قرية كفر الشيخ مخلوف، مسقط رأس لاعب نادي الزمالك محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم والمنتخب الوطني.

وتعود أحداث الواقعة، إلى تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص يتنمرون على "شيكابالا" لاعب الزمالك خلال تواجدهم بالمقابر وقراءة الفاتحة على روحه.