محافظ دمياط تبحث مخطط تطوير محطة شرق الدلتا للنقل والسياحة

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، مع المهندس عبدالحليم علي رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، والعميد ناصر أبو هيبة رئيس قطاع التشغيل بالشركة القابضة للنقل البري والبحري وعدد من ممثلي شركة شرق الدلتا.

وتناول اللقاء الذى جاء بحضور حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلي الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومديرى مديرية المساحة وهيئة السكة الحديد، بحث مخطط تطوير محطة شركة شرق الدلتا بباب الحرس.

وفقًا لدراسة محددة تتضمن كل المحاور على ضوء الرفع المساحى للموقع المقرر تنفيذه من قبل الجهات المختصة، وذلك تزامنًا مع أعمال تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية"، إذ من المقرر إدراج هذه المنطقة بالمرحلة الثانية من المشروع، مؤكدة على ضرورة الانتهاء من هذه الأعمال فى أسرع وقت ممكن و تخطيط الموقع لتخفيف تكدس المواطنين وتنظيم عملية دخول وخروج الأتوبيسات.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء، أمس، جاء ذلك خلال اجتماع المحافظة، بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومديري إدارات الأملاك، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

واستمعت المحافظ لشرح تفصيلي عن آلية العمل بخطة فحص الطلبات التي تقدم بها المواطنين، البالغ عددها 49.248 ألف طلب بقيمة متحصلات لرسوم الفحص والجدية 309.908 مليون جنيه، إذ يتم ذلك خلال 5 أمانات فنية بعدد 5 لجان تضم أساتذة جامعيين واستشاريين، للمعاينة وبيان الحالات المستوفية للشروط وغير المستوفاة، وفقا للقوانين المُنظمة وطبقا لأحكام قانون التصالح.

وفى سياق متصل، وجهت محافظ دمياط بالإسراع في معدلات فحص هذه الطلبات، ومخاطبة المواطنين ممن لم تستوفِ طلباتهم الشروط لاستكمال أوراقهم، وتقديم بيان بالحالات المرفوضة، منوهة إلى أن دمياط كانت من أولى المحافظات في الانتهاء من ملف تقنين أراضى الدولة، حيث أكدت على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة لإنهاء هذا الملف.