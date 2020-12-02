حماية المستهلك يحذر من منتج للتخسيس

حذّر جهاز حماية المستهلك، من استخدام منتج Raspberry ketones، بعد رصد إعلان الشركة المنتجة على صفحات السوشيال ميديا، الذي ادّعت فيه حصول المنتج على تصريح من وزارة الصحة، كدواء يحتوي على أعشاب تستخدم للتخسيس وهو على خلاف الحقيقة، وعليه اتخذ الجهاز الإجراءات القانونية اللازمة.

وقبل شهر ونصف الشهر، حذّر جهاز حماية المستهلك، المواطنين من تناول منتج turbo slim، الذي يستخدم كدواء تخسيس وإنقاذ الوزن، استمرارا لدور جهاز حماية المستهلك، في حفظ وصون سلامة المستهلك المصري.

وأوضح الجهاز حينها في منشور عبر فيس بوك: "رصدت إدارة الإعلانات المضللة والأنشطة التسويقية الخادعة بالجهاز، إعلان الشركة المنتجة على صفحات السوشيال ميديا، الذي ادّعت فيه الشركة حصول المنتج على تصريح من وزارة الصحة، وهو على خلاف الحقيقة، وعليه اتخذ الجهاز الإجراءات القانونية اللازمة".