في زيارة لتقييم الآداء..وفد من وزارة الصحة يفاجئ مستشفيات أسيوط

أجرى الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، زيارة مفاجئة اليوم لعدد من مستشفيات محافظة أسيوط لتقييم الوضع والأداء والتوجيه بما يلزم، رافقه وفد رفيع المستوى من الوزارة.

وكان في استقبالهم الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور أسامة حجازي، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الوقائية والرعاية الأساسية وقيادات المديرية، وبدأ الوفد بزيارة مستشفى صدر أسيوط حيث تفقد الاستقبال العام والعناية المركزة والمعامل والأشعة والعيادات.

واستمع الوفد لشرح تفصيلي من إدارة المستشفى عن التطوير وما تم استحداثه من خدمات وأطمأن علي توافر الأدوية والمستلزمات ووجود رصيد كافي لأي طارئ، ثم انتقل الوفد والفريق المرافق لتفقد مستشفى حميات أسيوط حيث تفقد الاستقبال العام والعنايات والمناظير والعيادات والمعامل وغرف المرضى وتم مناظرة بعض الحالات المرضيه والاطمئنان عليها.

وأطمأن علي توافر الأدوية والمستلزمات ووجود رصيد كافي لأي طارئ وخلال حديثه وجّه الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة الشكر لجميع مقدمي الخدمة الصحية والمنظومة الطبية بأسيوط مؤكدا انه لمس خلال جولته انجاز واستحداث وتطوير في أداء الخدمة

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن الوفد سيستكمل الجولات بمختلف المستشفيات لمراكز ومدن المحافظة لتقييم الوضع والأداء والتوجيه بما يلزم مشيرا إلى أن الساعات القليلة القادمة ستشهد جولات مفاجئة على بعض المستشفيات لتفقدها وتقييمها.