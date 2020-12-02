توقف محطة مياه شرق المنصورة وقطع المياه 7 ساعات عن المدينة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحة بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب مساء اليوم بشرق المنصورة وأجزاء من غرب المدينة، بعد حدوث تسرب مفاجئ بالخط الرئيسي للمياه العكرة، أسفل بئر التوزيع بمحطة مياه شرق المنصورة.

وأكدت شركة المياه، في بيان لها، أن التسرب المفاجئ يتطلب إيقاف المحطة بالكامل، لإصلاح العطل بالمحطة الجديدة بمرفق شرق المنصورة، وذلك لمدة 7 ساعات، ابتداءًا من الساعة 11 من مساء اليوم، الأربعاء وحتى الساعة 6 من صباح غد الخميس.

وذكر البيان أن الشركة ستقوم بأعمال الصيانة الطارئة لخط المياه العكرة الخاص بمرفق شرق المنصورة قطر 1000 مم الأمر الذي يستدعي قطع المياه عن بعض المناطق، موضحا أن إيقاف المحطة سيؤثر على مناطق "رافع سندوب، ومنطقة شرق المنصورة، وبعض المناطق بغرب المنصورة، وجزء من مركز المنصورة، الوحدة المحلية بنقيطة، والوحدة المحلية ببرق العز، الوحدة المحلية بكوم الدربي".

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، خلال فترة الانقطاع.