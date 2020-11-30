قطع مياه الشرب عن مدينة منوف وضواحيها أكثر من 6 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غدًا الثلاثاء، عن مدينة منوف وضواحيها "تتا وغمرين وبرهيم وفيشا الكبرى وكمشوش وكفر فيشا"، من الساعة 8.30 صباحًا وحتى الساعة 2.00 ظهرا .

وأوضحت الشركة أن قطع المياه جاء لتنفيذ عملية غسيل الشبكات وتطهير الخزانات، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية بتدبير كميات المياه اللازمة، لاستعمالها أثناء انقطاع المياه.

علي صعيد متصل، أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن بدء التدريب العملى لــ ٣٧٠ طالب بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، داخل المحطات والمعامل والشبكات التابعة للشركة.

وأضاف أن التدريب يتم بناءً علي تعليمات الشركة القابضة بتدريب طلبة مدرسة مياه الشرب والصرف خلال النصف الأول من العام الدراسي 2020/2021 على أن يكون التدريب بالمحطات والمعامل بمختلف المواد مثل ( تركيبات كهربائية، تشغيل وصيانة شبكات، محطات صرف، أجهزة معامل مياه الشرب، أساسيات منظومة الصرف الصحي، تكنولوجيا آلات دوارة، تكنولوجيا مياه، تكنولوجيا معالجة صرف صحي، معامل مياه الشرب، شبكات صرف، مدخل التجارب المعملية).

وأكد أن التدريب يتم بناءًا على الخطة الموضوعة تحت الإشراف الكامل للإدارة العامة للتدريب وبواسطة فريق عمل متخصص من المهندسين والكيميائيين القائمين على عملية التدريس بالمدرسة مع إتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.