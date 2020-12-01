BMW تفعل خاصية معرفة مواعيد الصيانة وحجزها عبر تطبيق

نشرت شركة BMW الألمانية عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو شرحت فيه كيفية استخدام تطبيق "My BMW"، والذي يمكن من خلاله تتبع حالة السيارة، وحجز مواعيد الصيانة إذا لزم الأمر، كما يبين الموعد الصحيح لصيانة السيارة في التوكيل أو لدى التاجر.

كما يمكن التأكد من تمكين دفع الإخطارات على جهاز المحمول، وسيتلقى السائق إخطارات فورية ذات صلة بالسيارة، مثل تنبيهات الخدمة أو الاستدعاء عبر تطبيق "My BMW".

ويتم تفعيلة عن طريق تحميل التطبيق على الهاتف والضغط على إشعار الدفع لعرض تفاصيل الخدمة المطلوبة واضغط على "جدولة الخدمة".

ويمكن الاستمرار مع الوكيل المفضل، أو تحدد تاجر مختلف من الخريطة لبدء عملية حجز المواعيد.

ويتم عرض المواعيد المتاحة في تقويم الوكيل الخاص بك، وعليك اختيار تاريخًا ووقتًا لخدمتك في الوقت الذي قد تحتاجه.

ويعد هذا البرنامج من أحدث التطويرات التي تقدمها الشركة لتوفير أفضل فرص راحة للسائقين والمساعدة، وذلك ضمن حرص الشركات على تقديم كافة سبل المساعة والراحلة للمستخدمين.

وتعتبر شركة BMW من كبرى الشركات الأوروبية المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة في العالم، والتي تضم أحدث أنظمة التكنولوجيا في العالم.

وتعمل الشركة بشكل دائم على تطوير أنظمة الأمان والترفية داخل سياراتها، لتواكب التطورات الجديدة في عالم السياراتحول العالم

كما تطرح الشركة العديد من الطرازات المختلفة منها سيارات الكروس أوفر والـSUV والسيدان، وتركز الشركة على طرازات الـSUV.

وبدأت الشركة الألمانية BMW في تطوير صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج العديد من الطرز والموديلات الجديدة التي تعمل بنظام الدفع الكهربائي، منذ اندلاع ثورة التكنولوجيا ودخول البطاريات قطاع تصنيع السيارات.