على مساحة 11400 متر.. BMW تطلق مركز محاكاة لكشف القيادة المستقبلية

نشرت شركة BMW الألمانية فيديو عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب استعرضت فيه مركز محاكاة التنقل الخاص بالشركة.

وتواصل BMW مواكبة هذه المعايير العالية من خلال مركز المحاكاة الذي تبلغ مساحته 11400 متر مربع، والذي يتميز بالابتكار التكنولوجي والفرص الفريدة.

بدأت أعمال البناء في ميونيخ في عام 2018، وسيتم تشغيل مركز محاكاة القيادة الجديد تدريجياً، ويتيح ما مجموعه 14 جهاز محاكاة قيادة اختبار أحدث ابتكارات BMW، وتقنيات السيارات في المستقبل.

ويهدف مركز محاكاة القيادة إلى توضيح كيف سيبدو اختبار القيادة في المستقبل في سيارات الشركة.

وتسمح تجربة المحاكاة السلسة لأشخاص الاختبار بالانغماس بشكل أعمق في وضع القيادة الافتراضي.

يزن جهاز المحاكاة إجمالي 83 طنًا متريًا ويتحرك في مساحة تقارب 400 متر مربعيجعل من الممكن محاكاة حركة المرور داخل المدينة، مما يشكل مجموعة متنوعة بشكل خاص من التحديات لأنظمة القيادة الآلية، يسمح بمحاكاة مناورات المراوغة عالية الديناميكية، والفرملة الكاملة والتسارع الصعب.

ويذكر أن الشركة قد أطلقت منذ فترة قريبة تطبيق، مسجل القيادة الاختياري BMW Drive Recorder، وتفعيلة لحفظ ما يصل إلى 10 تسجيلات فيديو قصيرة، لبيئة السيارة من أجل توثيق ظروف المرور.

ويعد هذا البرنامج من احدث التطويرات التي قدمتها الشركة لتوفير أفضل فرص الأمان والمساعدة، وياتي ضمن حرص الشركات على تقديم كافة سبل المساعة والراحلة للمستخدمين.

وتعتبر شركة BMW من كبرى الشركات الأوروبية المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة في العالم، والتي تضم أحدث أنظمة التكنولوجيا في العالم.

وتعمل الشركة بشكل دائم على تطوير أنظمة الأمان والترفية داخل سياراتها، لتواكب التطورات الجديدة في عالم السياراتحول العالم

كما تطرح الشركة العديد من الطرازات المختلفة منها سيارات الكروس أوفر والـSUV والسيدان.