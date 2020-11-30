فيديو.. طريقة تنشيط 40 ميزة داخل سيارات BMW بضغطة واحدة

نشرت شركة مرسيدس بنز الألمانية فيديو عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب فيديو استعرضت فيه نظام Automate My Habits، والذي يمكن السائق من ضبط العديد من الأوامر داخل السيارة واستعادتها عند دخولة للسيارة بضغطة زر واحدة.

ويمكن تنشيط على سبيل المثال تهدئة عجلة القيادة أو تهوية المقاعد أو تعيين فتح النوافذ تلقائياً ويمكن تعيين ما يقرب من 40 أمرا داخل السيارة.

ويتم عن طريق الانتقال إلى: "CAR، الإعدادات، الإعدادات العامة، المساعد الشخصي"، ثم حدد "إنشاء قاعدة جديدة" وحدد بين "التحكم في مناخ المقعد" أو "نافذة الطاقة"، حدد المربع "وظيفة نشطة" وانقر فوق "إضافة نقطة تنشيط" من أجل التنشيط.

ويتوفر Smart Window Opener لسيارات BMW مع نظام التشغيل BMW 7 والإصدارات الأحدث. بالنسبة لسيارات BMW المزودة بنظام التشغيل BMW 7 والبرامج من 11/19 والإصدارات الأحدث، ستتوفر ترقية البرنامج عن بُعد.

ويعد هذا البرنامج من احدث التطويرات التي تقدمها الشركة لتوفير أفضل فرص راحة للسائقين والمساعدة، وياتي ضمن حرص الشركات على تقديم كافة سبل المساعة والراحلة للمستخدمين.

وتعتبر شركة BMW من كبرى الشركات الأوروبية المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة في العالم، والتي تضم أحدث أنظمة التكنولوجيا في العالم.

وتعمل الشركة بشكل دائم على تطوير أنظمة الأمان والترفية داخل سياراتها، لتواكب التطورات الجديدة في عالم السياراتحول العالم

كما تطرح الشركة العديد من الطرازات المختلفة منها سيارات الكروس أوفر والـSUV والسيدان، وتركز الشركة على طرازات الـSUV.

كما بدئت الشركة الألمانية BMW في تطوير صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج العديد من الطرز والموديلات الجديدة التي تعمل بنظام الدفع الكهربائي، منذ اندلاع ثورة التكنولوجيا ودخول البطاريات قطاع تصنيع السيارات.