قطع المياه عن بعض المناطق بالدقهلية لمدة 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع المياه عن مناطق حي شرق المنصور – جزء من حي غرب المنصورة – جزء من مركز المنصورة "وحدة محلية نقيطة – وحدة محلية برق العز – وحدة محلية برق العز – وحدة محلية كوم الدربي )، وذلك اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020 حتى الساعة 6 من صباح غد الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020 ، لمدة 7 ساعات، وذلك لأعمال صيانة طارئة علي خط المياه العكره الخاص بمرفق شرق المنصورة الجديد قطر 1000 مم وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.